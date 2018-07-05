СМИ: брат экс-президента Армении задержан при попытке покинуть страну вместе с семьей

ЕРЕВАН, 5 июля. /ТАСС/. Брат президента Армении в 2008-2018 годах Сержа Саргсяна Александр Саргсян вместе с семьей в среду попытался покинуть страну и улететь в Париж. Об этом в четверг сообщает местная газета "Грапарак", ссылаясь на свои источники в Службе национальной безопасности (СНБ) республики.

"Сотрудники СНБ международного ереванского аэропорта Звартноц не дали Саргсяну и его семье улететь в Париж. После того, как семья Саргсянов была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире", - сообщил источник газеты.

"Грапарак" также пишет, что "в результате обыска в квартире брата бывшего президента следователи нашли оружие, деньги и одно дорогостоящее полотно известного художника". "Александр Саргсян сейчас находится в СНБ Армении", - отмечает газета.

Пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян в среду сообщал журналистам, что "спецслужбы проводят операцию в квартире Александра Саргсяна". Он также подчеркнул, что полную информацию об операции пресс-служба предоставит позже.

25 июня специальный отряд полиции Армении задержал Александра Саргсяна по подозрению в незаконном хранении оружия. В тот же день он вышел на свободу. Он был депутатом парламента двух созывов - с 2003 года по 2012 год. Ранее следователи Комитета госдоходов республики возбудили уголовное дело против другого брата Сержа Саргсяна - Левона. Он и его дочь Ани подозреваются в незаконном обогащении и уклонении от декларирования имущества.