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Меркель рассказала о разных взглядах ФРГ и Венгрии на вопросы миграции

Международная панорама
5 июля, 14:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, июля. /ТАСС

При этом канцлер добавила, что страны сотрудничают в рамках пограничного агентства Frontex и гуманитарной помощи Северной Африке

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. ФРГ хочет расширить сотрудничество с Венгрией в рамках общих проектов по защите внешних границ ЕС, но в целом взгляды двух стран на вопросы миграции существенно отличаются друг от друга.

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Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы говорили о миграции, здесь взгляды очень разнятся", - сказала немецкий канцлер.

При этом она добавила, что обе страны сотрудничают в рамках пограничного агентства Frontex, в рамках гуманитарной помощи и проектов в Северной Африке. "Такое сотрудничество следует расширять и продолжать", - отметила Меркель.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Орбан, Виктор Меркель, Ангела
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