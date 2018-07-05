ОБСЕ за неделю зафиксировала 8,2 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донбассе

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за минувшую неделю зафиксировала более 8,2 тыс. нарушений.

Об этом заявил в четверг заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"За всю прошлую неделю миссия зафиксировала 8 тыс. 292 случая нарушения режима прекращения огня", - отметил он. При этом Хуг подчеркнул, что с 1 июля отмечается некоторое уменьшение количества обстрелов, в связи с чем призвал стороны продолжить выполнение договоренностей о перемирии и других пунктов минских соглашений.

По словам Хуга, за прошедшую неделю наблюдатели миссии сообщили о шести жертвах среди мирного населения Донбасса, а "с начала года зафиксировано 150 жертв среди гражданского населения Донбасса, среди них 29 погибших и 121 раненый". Кроме того, по его данным, от мин за этот год погибли 15 человек, 34 получили ранения.

С 1 июля в Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня, который был согласован к сезону уборки урожая на встрече контактной группы, однако обстрелы продолжились.