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Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте в Эймсбери

Международная панорама
5 июля, 14:39 дата обновления: 5 июля, 15:01 UTC+3

Британский премьер Тереза Мэй также обратилась со словами поддержки к предпринимателям графства Уилтшир, на территории которого находятся Эймсбери и Солсбери

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© EPA-EFE/RICK FINDLER

ТАСС, 5 июля. Власти Великобритании уведомили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте с отравлением двух человек в английском городе Эймсбери. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в четверг представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

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"Мы уведомили ОЗХО относительно нынешних обстоятельств", - приводит агентство его слова.

Тем временем агентство Press Association распространило слова поддержки Мэй предпринимателям графства Уилтшир, на территории которого находятся Эймсбери и Солсбери, где в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. "Сигнал, которые мы получаем из Солсбери очевиден - он остается открытым для бизнеса. Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь местному сообществу", - заявила Мэй.

Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и 45-летний Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позже возглавляющий расследование Скотленд-Ярд заявил, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены Скрипали. Тогда Великобритания возложила ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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