Совет мира Афганистана: мирные переговоры с "Талибаном" могут начаться в ближайшее время

ТАСС, 5 июля. Высший совет мира Афганистана (ВСМА) заявил, что прямые переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут начаться в ближайшие недели. Об этом в четверг сообщило афганское агентство Khaama Press.

Глава секретариата ВСМА Мохаммад Акрам Хпалвак сказал, что Совет и правительство Афганистана полностью готовы к прямым переговорам с талибами. Он также отметил, что недавние шаги по достижению согласия "создали наилучшие условия для проведения мирных переговоров".

Движение "Талибан" пока не прокомментировало высказывания представителя ВСМА.

Высший совет мира Афганистана был учрежден бывшим президентом республики Хамидом Карзаем для налаживания диалога с талибами.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в ответ талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось 15 июня. Двумя днями позже правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться, и 17 июня возобновили боевые операции.