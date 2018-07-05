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Совет мира Афганистана: мирные переговоры с "Талибаном" могут начаться в ближайшее время

Международная панорама
5 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Глава секретариата ВСМА Мохаммад Акрам Хпалвак сказал, что Совет и правительство Афганистана полностью готовы к прямым переговорам с талибами

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ТАСС, 5 июля. Высший совет мира Афганистана (ВСМА) заявил, что прямые переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут начаться в ближайшие недели. Об этом в четверг сообщило афганское агентство Khaama Press.

Глава секретариата ВСМА Мохаммад Акрам Хпалвак сказал, что Совет и правительство Афганистана полностью готовы к прямым переговорам с талибами. Он также отметил, что недавние шаги по достижению согласия "создали наилучшие условия для проведения мирных переговоров".

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Движение "Талибан" пока не прокомментировало высказывания представителя ВСМА.

Высший совет мира Афганистана был учрежден бывшим президентом республики Хамидом Карзаем для налаживания диалога с талибами.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в ответ талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось 15 июня. Двумя днями позже правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться, и 17 июня возобновили боевые операции.

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