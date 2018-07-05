Сын Януковича подал в суд на Пономарева за обвинение в получении взятки от РФ в $1 млрд

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Защита сына бывшего президента Украины Виктора Януковича подала иск в суд Киева с требованием к экс-депутату Госдумы Илье Пономареву опровергнуть заявление о якобы получении Александром Януковичем взятки от РФ в размере $1 млрд за неподписание главой государства Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг управляющий партнер объединения "Авер Лекс", адвокат, Ольга Просянюк, представляющая интересы Александра Януковича.

"Нами был подан иск о защите чести и достоинства Александра Януковича, в котором требуем опровергнуть не соответствующую действительности информацию, озвученную Ильей Пономаревым 14 февраля 2018 года в ходе судебного заседания (по делу "о госизмене Януковича" - прим. ТАСС), а также в тот же день в эфире телеканала "112.Украина", - сказала она. Речь идет о заявлении Пономарева о том, что Александр Янукович якобы вел переговоры с руководством РФ о продаже украинских облигаций внешнего займа и получил $1 млрд подкупа за отказ экс-президента Украины Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. "Мы подчеркиваем, что Пономарев говорил, что он слышал такую информацию, но никаких конкретных фактов или доказательств не предоставил", - отметила адвокат.

Слушания по данному делу назначены на 6 августа в Печерском районном суде Киева. "Мы будем бороться до конца за опровержение этой информации. Обычно такие дела рассматриваются в течение двух-трех заседаний, то есть результат будет скоро", - заключила Просянюк.