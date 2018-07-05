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Мэй выразила беспокойство по поводу отравления в Эймсбери

Международная панорама
5 июля, 16:11 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, июля. /ТАСС

Британский премьер заявила, что два человека подверглись воздействию вещества "Новичок"

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Отравление двух человек в Эймсбери вызывает глубокое беспокойство. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в четверг в Берлине перед началом переговоров с канцером ФРГ Ангелой Меркель.

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"На этой неделе (30 июня - прим. ТАСС) два человека снова подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. То, что еще два человека подверглись воздействию "Новичка" в Великобритании, безусловно, вызывает глубокое беспокойство", - сказала она.

Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Темы
Отравление в Эймсбери
Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела
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