Зеехофер анонсировал встречу с главами МВД Австрии и Италии для борьбы с нелегалами

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча глав МВД Германии, Австрии и Италии состоится на следующей неделе в Инсбруке, цель - обсудить возможность перекрыть беженцам путь через Средиземное море в Европу. Об этом заявил в четверг в Вене немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

"Мы обсудим, что можно сделать для того, чтобы закрыть [нелегалам] южный путь в Европу", - сказал Зеехофер. По его словам, организация такой встречи является одним из пунктов компромисса, который достигли немецкие Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы.

"Порядок и гуманность - то, чем федеральное правительство в этом контексте руководствуется", - сказал немецкий министр.