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Зеехофер анонсировал встречу с главами МВД Австрии и Италии для борьбы с нелегалами

Международная панорама
5 июля, 16:31 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 5, июля. /ТАСС

Организация такой встречи является одним из пунктов компромисса, достигнутого немецкими партиями ХДС и ХСС, сказал глава МВД ФРГ

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ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча глав МВД Германии, Австрии и Италии состоится на следующей неделе в Инсбруке, цель - обсудить возможность перекрыть беженцам путь через Средиземное море в Европу. Об этом заявил в четверг в Вене немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

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"Мы обсудим, что можно сделать для того, чтобы закрыть [нелегалам] южный путь в Европу", - сказал Зеехофер. По его словам, организация такой встречи является одним из пунктов компромисса, который достигли немецкие Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы.

"Порядок и гуманность - то, чем федеральное правительство в этом контексте руководствуется", - сказал немецкий министр.

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Персоны
Курц, Себастьян
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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