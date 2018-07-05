Министр труда Бразилии временно отстранен от должности в связи с делом о мошенничестве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Министр труда Бразилии Элтон Йомура был временно отстранен от должности в связи с расследованием дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. Как сообщил в четверг телеканал Globo, соответствующее решение принял судья Федерального верховного суда Эдсон Факин по запросу полиции.

По версии следствия, Йомура участвовал в организации преступной группировки, которая занималась мошенничеством при регистрации профсоюзов - за этот процесс, согласно бразильскому законодательству, отвечает именно министерство труда. Другим подозреваемым по этому делу является депутат Национального конгресса южноамериканской страны Нелсон Маркезелли. В его кабинете прошли обыски. Оба политика являются членами центристской Бразильской трабальистской партии.

"На высокие должности в министерстве труда назначались люди, отстаивающие интересы преступной группы, что позволяло продолжать практику незаконных действий, которые совершались в ведомстве", - говорится в докладе Федеральной полиции.

Йомура, который отрицает свою вину, в ближайшие часы будет вызван на допрос. Министру запрещено появляться на работе и вступать в контакт с другими подозреваемыми по этому делу.

Йомура был назначен главой минтруда в апреле текущего года. До этого ведомство несколько месяцев работало без руководителя. Дело в том, что президент Бразилии Мишел Темер пытался назначить министром труда депутата Национального конгресса Кристиани Бразил. Однако суд заблокировал ее вступление в должность, так как выяснилось, что она несколько раз была осуждена за нарушение трудового законодательства.