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Защита по делу экс-беркутовцев просит суд допросить тех, кто видел снайперов на "майдане"

Международная панорама
5 июля, 16:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

Однако прокуроры выступают против ходатайства, ссылаясь на недоверие к этим сведениям, отметил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Защита бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстрелах на "майдане", просит суд допросить в качестве свидетеля экс-депутата Рады Андрея Артеменко, который располагает информацией о снайперах в дни "майдана" в Киеве в 2014 году. Об этом сообщил в четверг после очередного заседания по делу адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский.

"Мы сегодня подали ходатайство о допросе в порядке международно-правовой помощи свидетеля Артеменко, который отмечал, что один снайпер был задержан и доставлен в штаб "майдана", то есть сообщает ту информацию, которая является важной для данного судебного заседания", - сказал он. Однако прокуроры выступают против данного ходатайства, ссылаясь на недоверие к сведениям Артеменко. "Прокурорам не важно выяснить, кто действительно убивал митингующих и правоохранителей на "майдане", им важно назначить виноватых", - заявил в связи с этим Горошинский.

В настоящее время суд допрашивает потерпевших по делу. В частности, в четверг были заслушаны двое родственников пострадавших на "майдане". Ранее в суде были изучены многочисленные доказательства наличия оружия у участников "майдана" в феврале 2014 года, а также видео стрельбы, ведущейся из здания гостиницы "Украина" в центре Киева как по митингующим, так и по силовикам.

Во время "майдана" в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года началась стрельба до сих пор неустановленных снайперов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека, в числе которых были как протестующие, так и милиция. Всего жертвами противостояния 18 - 20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". В мае 2015 года Святошинский районный суд Киева начал рассматривать по существу дело против пяти экс-беркутовцев, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта на "майдане" в 2014 году. Все они не признают вину ни по одному из пунктов.

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