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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Международная панорама
5 июля, 16:53 дата обновления: 5 июля, 17:17 UTC+3

Решение принято после саммита ЕС, на котором лидеры Франции и Германии сообщили остальным главам государств о ходе реализации минских соглашений

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© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

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"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", - говорится в заявлении Совета.

В документе поясняется, что это решение последовало после саммита ЕС, на котором лидеры Франции и Германии проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений. Оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в понедельник, 9 июля, и с этого момента вступит в силу.

Санкции против РФ

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции, которые были продлены данным решением, включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Меры включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

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Помимо экономических санкций действуют еще два независимых санкционных пакета по Украине. Во-первых, это индивидуальные ограничительные меры: запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

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