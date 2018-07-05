Полиция безопасности Латвии отрицает задержание шеф-редактора "Sputnik Латвия"

РИГА, 5 июля. /ТАСС/. Полиция безопасности (ПБ) Латвии отрицает задержание в Риге шеф-редактора портала "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова.

"ПБ не задерживала, а также не проводила процессуальных действий с лицом по имени Валентин Роженцов", - утверждается в сообщении спецслужбы, поступившем в ответ на запрос ТАСС. Сообщения о "задержании для беседы" Роженцова в течение 12 часов, пресс-служба ведомства назвала "дезинформацией". При этом она никак не прокомментировала данные о том, в течение какого времени сотрудники ПБ "общались" с Роженцовым.

Ранее в четверг директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД России будет отслеживать ситуацию вокруг Роженцова. Она отметила, что журналист был задержан "для беседы" в латвийской столице по прилету из Москвы в среду в 22:40. "Обращаем внимание, что беседа длилась более 10 часов. Мы находимся на связи с журналистом, будем отслеживать эту ситуацию и передадим все данные по линии ОБСЕ", - отметила Захарова.