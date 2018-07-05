В Республике Корея упрекают КНДР в наращивании военной мощи и хакерских атаках

СЕУЛ, 5 июля. /ТАСС/. КНДР создает новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты, а северокорейские атомные и ракетные объекты продолжают функционировать в нормальном режиме. Как сообщило в четверг агентство Yonhap News, такое мнение выразил председатель парламентского комитета по вопросам обороны, депутат от оппозиционной Корейской партии свободы Ким Хак Ён.

Ссылаясь на данные, полученные от южнокорейского оборонного ведомства, политик заявил, что "в Северной Корее ничего не изменилось", и инфраструктура в ядерном комплексе Йонбён сохраняет полностью рабочее состояние. То же самое касается и испытательных площадок для ракетных двигателей. Кроме того, по словам депутата, есть сведения о том, что КНДР занимается постройкой новой субмарины, оснащенной баллистическими ракетами, на верфи Синпо на восточном побережье страны.

"Пока МИД и министерство объединения продвигают обсуждение денуклеаризации с целью сворачивания северокорейской ядерной программы, министерство обороны должно усилить боеготовность, чтобы использовать это в качестве рычага давления на Пхеньян", - добавил Ким Хак Ён.

Ранее эксперты базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса сообщали, что КНДР продолжает вести активные строительные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён в районе Пхеньяна.

Их информацию представители южнокорейских сил кибербезопасности дополнили сведениями о продолжении хакерских атак из КНДР на компьютерные сети в Республике Корея. По имеющимся данным, базирующаяся на севере Корейского полуострова группировка хакеров с символичным названием "Прячущаяся кобра" внедрила вредоносные вирусы в компьютерные сети ряда южнокорейских медицинских клиник и компаний, а также совершила попытки проникновения в сети финансовых и медийных компаний по всему миру.

"Если раньше подобные атаки северокорейских хакеров имели целью похищение информации о работе серверов, то в настоящее время они направлены на получение данных из памяти корпоративных и личных компьютеров", - утверждают южнокорейские специалисты. По их словам, потерпевшие в Южной Корее от действий "Прячущейся кобры", а также частные компании, обеспечивающие кибербезопасность, воздерживаются от открытых обращений за помощью к властям, чтобы "не бросить тень" на процесс нормализации отношений между Севером и Югом. "Между тем создается впечатление, что последние атаки северокорейских хакеров должны убедить: на сферу их действий договоренность Пхеньяна и Сеула о прекращении взаимных враждебных акций не распространяется", - заявили эксперты.

Такая договоренность содержится в совместной декларации, подписанной 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином по итогам межкорейского саммита. В документе, в частности, говорится о том, что стороны прекращают враждебную деятельность на Корейском полуострове и обязуются заключить мирный договор уже в этом году.