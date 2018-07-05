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В Республике Корея упрекают КНДР в наращивании военной мощи и хакерских атаках

Международная панорама
5 июля, 18:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 5, июля. /ТАСС

Депутат от оппозиционной Корейской партии свободы Ким Хак Ён отметил, что инфраструктура в ядерном комплексе Йонбён сохраняет полностью рабочее состояние

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СЕУЛ, 5 июля. /ТАСС/. КНДР создает новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты, а северокорейские атомные и ракетные объекты продолжают функционировать в нормальном режиме. Как сообщило в четверг агентство Yonhap News, такое мнение выразил председатель парламентского комитета по вопросам обороны, депутат от оппозиционной Корейской партии свободы Ким Хак Ён.

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Ссылаясь на данные, полученные от южнокорейского оборонного ведомства, политик заявил, что "в Северной Корее ничего не изменилось", и инфраструктура в ядерном комплексе Йонбён сохраняет полностью рабочее состояние. То же самое касается и испытательных площадок для ракетных двигателей. Кроме того, по словам депутата, есть сведения о том, что КНДР занимается постройкой новой субмарины, оснащенной баллистическими ракетами, на верфи Синпо на восточном побережье страны.

"Пока МИД и министерство объединения продвигают обсуждение денуклеаризации с целью сворачивания северокорейской ядерной программы, министерство обороны должно усилить боеготовность, чтобы использовать это в качестве рычага давления на Пхеньян", - добавил Ким Хак Ён.

Ранее эксперты базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса сообщали, что КНДР продолжает вести активные строительные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён в районе Пхеньяна.

Их информацию представители южнокорейских сил кибербезопасности дополнили сведениями о продолжении хакерских атак из КНДР на компьютерные сети в Республике Корея. По имеющимся данным, базирующаяся на севере Корейского полуострова группировка хакеров с символичным названием "Прячущаяся кобра" внедрила вредоносные вирусы в компьютерные сети ряда южнокорейских медицинских клиник и компаний, а также совершила попытки проникновения в сети финансовых и медийных компаний по всему миру.

"Если раньше подобные атаки северокорейских хакеров имели целью похищение информации о работе серверов, то в настоящее время они направлены на получение данных из памяти корпоративных и личных компьютеров", - утверждают южнокорейские специалисты. По их словам, потерпевшие в Южной Корее от действий "Прячущейся кобры", а также частные компании, обеспечивающие кибербезопасность, воздерживаются от открытых обращений за помощью к властям, чтобы "не бросить тень" на процесс нормализации отношений между Севером и Югом. "Между тем создается впечатление, что последние атаки северокорейских хакеров должны убедить: на сферу их действий договоренность Пхеньяна и Сеула о прекращении взаимных враждебных акций не распространяется", - заявили эксперты.

Такая договоренность содержится в совместной декларации, подписанной 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином по итогам межкорейского саммита. В документе, в частности, говорится о том, что стороны прекращают враждебную деятельность на Корейском полуострове и обязуются заключить мирный договор уже в этом году.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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