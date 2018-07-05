Блок Порошенко отказался участвовать в работе Рады, пока не будет сформирован новый ЦИК

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. "Блок Петра Порошенко" (БПП) отказывается участвовать в работе Верховной рады до тех пор, пока не будет сформирован новый состав Центризбиркома на основе предложенного президентом варианта.

Об этом заявил в четверг глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Фракция приняла решение, что до момента, пока не будет решен вопрос с обновлением состава ЦИК, БПП сегодня не принимает участия в заседании Верховной рады. Мы считаем, что Верховная рада не имеет никакого морального права рассматривать любые другие вопросы, пока не будет обновлен ЦИК", - сказал депутат. После данного заявления основная часть фракции покинула сессионный зал.

В то же время фракция "Народного фронта" не поддержала своих партнеров по правящей коалиции и отказалась от голосования по переназначению членов Центризбиркома. "Народный фронт" требует сначала договориться о пропорциональном представительстве в ЦИКе всех фракций, как того требует закон. "Недоволен составом ЦИК не только "Народный фронт", но и все другие фракции, - сказала депутат Виктория Сюмар. - 2019-й - год выборов [президента и Рады]. Очевидно, что пропорциональное представительство независимых и авторитетных людей в избирательной комиссии является чрезвычайно важным вопросом".

Утром в четверг депутаты не поддержали предложение включить в повестку вопрос о назначении новых членов Центризбиркома.

Порошенко хочет контролировать ЦИК

Президент Петр Порошенко 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии, проигнорировав требование закона о пропорциональном представительстве парламентских фракций в этом органе. При этом ряд фракций, например "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционный блок", в ЦИК вообще не представлены. Как считают украинские эксперты, Порошенко намерен сформировать ЦИК таким образом, чтобы получить контроль над восемью из 15 мест, поскольку решения в комиссии принимаются простым большинством голосов.

Очередные выборы президента и Верховной рады должны состояться в 2019 году. На минувших выборах действующий глава государства получил в среднем по стране 54%, а сейчас его рейтинг упал ниже 10%. То же касается и "Блока Петра Порошенко", который пришел в Раду при поддержке почти 22% избирателей, а сейчас за него готовы проголосовать немногим более 7%.