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СМИ: Папуа - Новая Гвинея отозвала признание независимости Косова

Международная панорама
5 июля, 18:45 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 5, июля. /ТАСС

Ранее признание отозвали Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау и Либерия

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БЕЛГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Папуа - Новая Гвинея отозвала свое признание независимости автономного сербского края Косово.

Об этом сообщило в четверг национальное телевидение Сербии.

О том, что еще одна страна отозвала признание независимости Косова, в субботу заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, который показал копию документа, но не захотел называть государство до получения официальной ноты почтой.

Сразу после пресс-конференции главы МИД представители СМИ сумели установить по фотографиям показанного министром документа, кому принадлежит гербовая печать. Информация, что шестой страной, отозвавшей признание Косова, стала Папуа - Новая Гвинея, разошлась в соцсетях. В четверг эту информацию подтвердил главный телеканал Сербии.

Работа по косовскому вопросу является одной из основных тем внешней политики Сербии. Последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. С другой стороны, свое признание Косова отозвали Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау и Либерия.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 104 страны, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.

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Персоны
Дачич, Ивица
Страны
Гана Сербия Либерия Суринам Бурунди Гвинея-Бисау Папуа - Новая Гвинея
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