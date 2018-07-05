В Вашингтоне заявили, что возможность сокращения численности войск в ФРГ не обсуждается

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Правительство США не рассматривает вариант сокращения численности американского воинского контингента, дислоцированного в Германии. Об этом заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов. Последний был организован Белым домом и посвящен поездке президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля, а также его визиту в Хельсинки, где 16 июля состоится российско-американская встреча на высшем уровне.

"Совершенно ничего не говорится о регулировке численности войск в Германии или о чем-то, что изменило бы картину наличия у нас в Германии 32 тыс. военнослужащих. <...> Ничего другого на этот счет я не слышала", - подчеркнула эта представитель исполнительной ветви власти США.

По ее словам, Берлин своими действиями демонстрирует, что "готов помогать" Вашингтону в решении задачи повышения мобильности вооруженных сил НАТО, в том числе американских, размещенных в Европе.

История вопроса

О том, что Пентагон проводит оценку возможных расходов, которые понесут США в случае вывода из Германии всех дислоцированных там американских войск или переброски части из них в Польшу, сообщила на прошлой неделе газета The Washington Post, ссылавшаяся на неназванных американских должностных лиц. По их словам, "это обычный анализ, осуществляемый в Пентагоне на довольно низком уровне, вариантов действий и финансовых затрат, которые могут потребоваться при более широком обсуждении вопросов присутствия войск США в Европе".

Как констатировала газета, данный анализ был начат "на фоне нарастающей напряженности в отношениях между президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель". "Трамп на одном из совещаний ранее в этом году со своими помощниками из Белого дома и военными советниками выказал интерес к выводу войск из Германии, - отмечалось в публикации. - Он сказал, что его поразила численность развернутого там американского контингента - около 35 тыс. военнослужащих, и при этом Трамп посетовал, что другие страны не вносят должного вклада в обеспечение совместной безопасности".

Новость "вызвала тревогу у европейских официальных лиц, которые пытаются понять, действительно ли Трамп намеревается пойти на такой шаг или это всего лишь тактическая уловка перед переговорами на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО в Брюсселе, где президент США, скорее всего, вновь подвергнет критике союзников за то, что они недостаточно тратят на оборону", подчеркнула The Washington Post.

В Совете национальной безопасности при Белом доме ей заявили, что не просили Пентагон "провести анализ возможности передислокации войск США в Германии". А представитель минобороны США Эрик Пэхон заверил, что вопрос о полном или частичном выводе войск из ФРГ вообще сейчас не ставится. По его свидетельству, "Пентагон на регулярной основе рассматривает стратегию размещения войск и анализирует связанные с этим финансовые затраты".