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"Моссад" вернул в Израиль часы казненного в Сирии разведчика

Международная панорама
5 июля, 20:07 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 5, июля. /ТАСС

Осенью реликвию передадут семье Эли Коэна

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Разведке "Моссад" удалось вернуть в Израиль наручные часы казненного в Сирии в 1965 году израильского разведчика Эли Коэна. Об этом сообщила в распространенном в четверг коммюнике канцелярия премьер-министра Израиля.

"Наручные часы [Эли Коэна] были возвращены в ходе проведенной недавно специальной операции "Моссад", - говорится в документе. В канцелярии добавили, что они в настоящий момент выставлены в штаб-квартире "Моссад", но осенью реликвия будет передана семье разведчика. "После казни Эли Коэна 18 мая 1965 года наручные часы удерживались вражеским государством, - продолжили в ведомстве. - После возвращения часов в Израиль были проведены специальные исследовательские и разведывательные действия, результатом которых стало недвусмысленное определение того, что это действительно часы Эли Коэна".

"Я поздравляю сотрудников "Моссад" с проведением решительной и мужественной операции, единственной целью которой было возвращение в Израиль памятного предмета, принадлежавшего великому воину, который внес большой вклад в безопасность государства", - заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Высказывания премьера распространила в четверг его пресс-служба.

Эли Коэн - египетский еврей. В 1962-1965 годы он работал нелегально в Сирии в качестве агента израильской секретной службы "Моссад". Коэн был разоблачен и казнен в Дамаске 18 мая 1965 года. Израильские власти неоднократно заявляли об усилиях, направленных на возвращение его останков.

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Нетаньяху, Биньямин
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