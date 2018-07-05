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Генсек ООН призывал к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии

Международная панорама
5 июля, 19:45 UTC+3 ООН ООН 5, июля. /ТАСС

Антониу Гутерриш обратился с призывом ко всем сторонам конфликта принять меры для обеспечения безопасности гражданских лиц

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ООН, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал все стороны к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии и возобновлению переговоров. Текст заявления генсека зачитал в четверг на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

В своем заявлении Гутерриш выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на юго-западе Сирии. "Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров", - говорится в документе.

"Он обращается с призывом ко всем сторонам конфликта принять меры для обеспечения безопасности гражданских лиц и обеспечения их свободного передвижения, защиты гражданской инфраструктуры, включая медицинские и учебные учреждения", - указал представитель генсека.

Дюжаррик также отметил, что "непрекращающиеся боевые действия не позволяют ООН доставить гуманитарную помощь" нуждающемуся в ней сирийскому населению.

Ранее в четверг в Женеве Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что более 320 тыс. сирийцев стали перемещенными лицами на юго-западе Сирии, где идут бои, а в целом опасность грозит 750 тыс. жителей в этом районе.

18 июня сирийские войска начали операцию по освобождению от террористов провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, которые были включены в южную зону деэскалации, созданную в июле 2017 года. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашений о примирении в южных регионах. Наступление армии привело к массовому переходу на ее сторону отрядов вооруженной оппозиции, в результате правительство вернуло под контроль 80% территории в восточной части провинции Дераа.

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