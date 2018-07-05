В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Двое человек, пострадавших в английском городе Эймсбери, заболели после того, как взяли в руки некий зараженный предмет. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг Скотленд-Ярд.

"После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", - сказано в заявлении.

Лондонская полиция также информировала о том, что детективы, расследующие данный инцидент, стремятся, подходя к делу максимально добросовестно, как можно быстрее "определить источник заражения". "Во множестве мест производятся тщательные и систематические обыски. Безопасность общественности и наших сотрудников по-прежнему имеют важнейшее значение, и обыски будут осуществляться дольше обычного из-за превентивных мер, которые мы должны предпринимать, чтобы гарантировать отсутствие опасности", - отметила столичная полиция. По информации Скотленд-Ярда, стражи порядка, работающие в тех местах, где проводятся следственные действия, одеты в защитное снаряжение.

Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.