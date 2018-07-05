Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы пообещал устроить США "новый Вьетнам"

БОГОТА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в четверг пообещал устроить Соединенным Штатам "еще один Вьетнам", если они осуществят военное вторжение в Боливарианскую Республику.

"Они [американцы] даже не знают, как [потом] будут выбираться [из Венесуэлы]. Они будут глотать пыль много раз, если попытаются ступить на нашу землю. Мы станем для них еще одним Вьетнамом, их кошмаром", - приводит его слова агентство EFE.

Он также объявил о том, что КА назначила специальную комиссию по расследованию деятельности внутренних "предателей", которые призывают иностранные государства осуществить военное вторжение.

Ранее агентство Associated Press (АР) сообщило, что президент США Дональд Трамп на одной из встреч в Белом доме в августе 2017 года обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу. Позже, в сентябре того же года, американский президент поднял этот же вопрос в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств, среди которых был и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.