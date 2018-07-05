Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы пообещал устроить США "новый Вьетнам"

Международная панорама
5 июля, 20:10 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 5, июля. /ТАСС

Ранее Associated Press сообщило, что президент США на одной из встреч в Белом доме в 2017 году обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения в Венесуэлу

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОГОТА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в четверг пообещал устроить Соединенным Штатам "еще один Вьетнам", если они осуществят военное вторжение в Боливарианскую Республику.

"Они [американцы] даже не знают, как [потом] будут выбираться [из Венесуэлы]. Они будут глотать пыль много раз, если попытаются ступить на нашу землю. Мы станем для них еще одним Вьетнамом, их кошмаром", - приводит его слова агентство EFE.

Он также объявил о том, что КА назначила специальную комиссию по расследованию деятельности внутренних "предателей", которые призывают иностранные государства осуществить военное вторжение.

Ранее агентство Associated Press (АР) сообщило, что президент США Дональд Трамп на одной из встреч в Белом доме в августе 2017 года обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу. Позже, в сентябре того же года, американский президент поднял этот же вопрос в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств, среди которых был и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Сантос, Хуан Мануэль
Страны
США Колумбия Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
5
"Екатеринбург-Арену" во время ЧМ-2018 посетили более 125 тысяч болельщиков
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости