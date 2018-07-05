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Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Международная панорама
5 июля, 20:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, июля. /ТАСС

Об этом заявил представитель Белого дома

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ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Российско-американский саммит состоится 16 июля в Хельсинки в Президентском дворце. Это подтвердил в четверг корреспонеднту ТАСС представитель Белого дома.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

На вопрос о том, где именно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп собираются встречаться в финской столице, он ответил: "В президентском дворце".

Президентский дворец находится напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс. кв метров. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.

В свою очередь, главный пресс-центр будет в этот день работать во дворце конгрессов Finlandia-talo.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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