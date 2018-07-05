ЛНР: Донбасс по определению не обсуждает с Киевом введение военного положения на Украине

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Провозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) по определению не могут обсуждать с Киевом возможность введения на Украине и в Донбассе военного положения, решение об установлении такого режима на украинской территории может принять только президент Украины Петр Порошенко. Об этом в четверг ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что Порошенко якобы ведет тайные переговоры с некими лидерами ЛНР и ДНР, целью которых является обострение ситуации в Донбассе. Это обострение, как утверждала Тимошенко, позволит действующему главе государства ввести в стране военное положение и сделать невозможным проведение запланированных на март 2019 года выборов президента Украины.

"ЛНР и ДНР ведут переговоры с Киевом в единственном формате - Минском - и такие вопросы там по определению не обсуждались и не обсуждаются", - заявил Мирошник.

Он отметил, что президенту Украины "для того, чтобы ввести военное положение на территории, контролируемой Киевом, совершенно нет необходимости договариваться с лидерами республик Донбасса, тем более сепаратно". "Военное положение вводится указом президента Украины. А на территориях ЛНР и ДНР его указы не имеют никакой силы. Тем более, что военное положение в республиках введено было еще в мае 2014 года и существует по сей день", - пояснил представитель ЛНР.

Мирошник считает, что заявление Тимошенко следует рассматривать исключительно как "предвыборный "обмен любезностями" между кандидатами на пост президента Украины, который к республикам Донбасса не имеет никакого отношения". "Порошенко позиционирует себя как главного в киевской "партии войны", Тимошенко ему отвечает фейком о сепаратных переговорах с республиками Донбасса", - пояснил он.