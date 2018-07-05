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Посол Японии заявил, что Токио и Москва обеспечивают безопасность в АТР

Международная панорама
5 июля, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Тоёхиса Кодзуки напомнил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин регулярно обмениваются мнениями по вопросам безопасности

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Япония и Россия вносят большой вклад в поддержание мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил в четверг посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки на приеме в дипмиссии по случаю Дня Сил самообороны страны.

"Япония и Россия будучи государствами-соседями являются важными игроками в АТР. Сотрудничество в сфере безопасности между нашими странами вносит свой вклад в мир и стабильность не только наших стран, но и всего региона", - отметил дипломат.

Он напомнил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин регулярно обмениваются мнениями по вопросам безопасности. "Премьер Абэ считает важным конструктивное решение совместно с Россией проблем мирового сообщества. Он регулярно проводит углубленный обмен мнениями с президентом Путиным о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности", - указал посол.

При этом он сообщил о продолжающейся подготовке встречи глав МИД и Минобороны двух стран, которая запланирована на вторую половину года. Между тем агентство Kyodo в четверг сообщило, что такие переговоры должны пройти 28 или 29 июля в Москве.

"Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку, хотел бы отметить возрастающую непредсказуемость в сфере международной безопасности. Наши страны все больше расширяют и углубляют сотрудничество со всеми государствами в сфере борьбы с террористической угрозой, поддержания всеобщего мира и процветания", - подчеркнул Кодзуки.

Он также поздравил российскую сборную с успехом на чемпионате мира по футболу и пожелал победы в предстоящем 7 июля матче 1/4 финала против Хорватии. Глава дипмиссии также поднял тост за национальную сборную Японии, которая "играла лучше, чем ожидали". Японцы в 1/8 финала уступили бельгийцам со счетом 2:3.

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Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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