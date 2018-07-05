Госдепартамент опроверг смягчение позиции США в отношении КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Позиция США по отношению к КНДР осталась неизменной, ее смягчения не было. Об этом заявила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, сопровождающая госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян.

Как отмечает агентство Associated Press, Науэрт подчеркнула, что курс США на этом направлении не изменился. "Мы настроены на денуклеаризацию Северной Кореи", - сказала она.

Помпео, в свою очередь, написал в Twitter: "Ожидаю с нетерпением продолжения нашей работы с целью окончательной, поддающейся проверке денуклеаризации КНДР, согласно договоренности с председателем [Государственного совета КНДР] Ким Чен Ыном".

Госсекретарь США посещает Пхеньян 5-7 июля. В столице КНДР он обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Ожидается, что Помпео встретится с Ким Чен Ыном и другими северокорейскими должностными лицами. Нынешний визит в Пхеньян станет для госсекретаря США третьим в текущем году. Предыдущие поездки Помпео состоялись в апреле и мае.