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Госдепартамент опроверг смягчение позиции США в отношении КНДР

Международная панорама
5 июля, 21:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, июля. /ТАСС

Начальник пресс-службы ведомства Хезер Науэрт подчеркнула, что Вашингтон настроен на денуклеаризацию Пхеньяна

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НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Позиция США по отношению к КНДР осталась неизменной, ее смягчения не было. Об этом заявила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, сопровождающая госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян.

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Как отмечает агентство Associated Press, Науэрт подчеркнула, что курс США на этом направлении не изменился. "Мы настроены на денуклеаризацию Северной Кореи", - сказала она.

Помпео, в свою очередь, написал в Twitter: "Ожидаю с нетерпением продолжения нашей работы с целью окончательной, поддающейся проверке денуклеаризации КНДР, согласно договоренности с председателем [Государственного совета КНДР] Ким Чен Ыном".

Госсекретарь США посещает Пхеньян 5-7 июля. В столице КНДР он обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Ожидается, что Помпео встретится с Ким Чен Ыном и другими северокорейскими должностными лицами. Нынешний визит в Пхеньян станет для госсекретаря США третьим в текущем году. Предыдущие поездки Помпео состоялись в апреле и мае.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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