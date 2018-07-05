Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Информационную политику Трампа будет курировать экс-президент Fox News

Международная панорама
5 июля, 21:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, июля. /ТАСС

Билл Шайн займет должность заместителя начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям, а также станет помощником президента США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Бывший президент новостного телеканала Fox Билл Шайн стал новым заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. Об этом кадровом назначении, произведенном президентом США Дональдом Трампом, объявила в четверг пресс-служба Белого дома. Согласно изложенным ею сведениям, Шайн будет также являться помощником американского президента.

Как ранее сообщала американская печать, Шайн согласился работать в администрации Трампа и курировать информационную политику. По данным телекомпании CNN, Трамп ранее не менее двух раз подолгу беседовал с Шайном относительно его приема на работу.

54-летний Шайн был уволен с Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом вокруг прежнего гендиректора телеканала Роджера Эйлса, ныне покойного. Выяснилось, что тот был виновен в сексуальных домогательствах к подчиненным. Должность директора по коммуникациям Белого дома вакантна с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс. Однако Хикс не являлась заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Как отметил Белый дом, стаж работы Шайна на телевидении и в сфере массовых коммуникаций превышает два десятка лет. Либеральные средства массовой информации США обвиняют Fox News в том, что он фактически является рупором Республиканской партии в целом и Трампа в частности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
5
"Екатеринбург-Арену" во время ЧМ-2018 посетили более 125 тысяч болельщиков
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости