Глава МВД Италии хотел бы организовать саммит РФ - США в своей стране

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини хотел бы организовать встречу на высшем уровне между США и Россией в своей стране. Об этом политик заявил журналистам перед приемом на вилле Таверна, которая является резиденцией американского посла в Риме, куда Сальвини был приглашен по случаю национального праздника США - Дня независимости, сообщает в четверг агентство ANSA.

"Я бы очень хотел организовать в Италии российско-американскую встречу на высшем уровне. Знаю, что [лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп] скоро встретятся в Хельсинки, но я хотел бы в скором времени увидеть их и у нас", - сказал Сальвини, лидер партии "Лига", которая поддерживает отношения сотрудничества с РФ.

На вопрос журналистов, что ему ближе - Москва или Вашингтон, Сальвини ответил спортивным термином: "Это не дерби". "Здесь [в резиденции американского посла] я чувствую себя как дома", - добавил он.

Сальвини и ранее в ходе предвыборной кампании заявлял, что в случае, если возглавит правительство, попытается организовать встречу президентов России и США. Итальянский политик известен своей пророссийской позицией, он постоянно выступает за отмену антироссийских санкций, а также неоднократно называл российского лидера "политиком номер один".

Одновременно Сальвини одобрительно высказывался о решениях Трампа, особенно тех, которые направлены на защиту интересов США. Так, итальянский министр - один из тех, кто придерживается менее критической позиции в Европе в отношении введенных США пошлин на экспорт. При этом Сальвини достаточно жестко публично осудил решение Трампа провести бомбардировки Сирии в апреле после сообщений о якобы примененном правительственными силами отравляющем газе.