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СМИ: КНДР хочет добиться от Японии снятия односторонних санкций

Международная панорама
5 июля, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По данным источников Kyodo, такое требование рассматривается как возможное условие возобновления расследования относительно похищенных японцев

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ТАСС, 5 июля. КНДР не выполнит требование Токио касательно разрешения вопроса японских граждан, похищенных в 1970-80-х годах прошлого века северокорейской разведкой, если Япония не снимет с Пхеньяна односторонние экономические санкции. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По их словам, такое требование КНДР выдвинула Японии в ходе закулисных переговоров, на которых обсуждалась проблема похищенных граждан. Источники отмечают, что данное требование рассматривается как возможное условие возобновления расследования относительно судьбы похищенных японцев.

Как отмечает Кyodo, остается неясным, прислушается ли Токио к призыву КНДР.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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