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Коалиция Лопеса Обрадора получает большинство мест в обеих палатах Конгресса Мексики

Международная панорама
5 июля, 22:26 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 5, июля. /ТАСС

Представители коалиции займут 68 из 128 мест в Палате сенаторов и 307 из 500 мест в Палате депутатов

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МЕХИКО, 5 июля. /ТАСС/. Коалиция левых сил "Вместе сотворим историю" Андреса Мануэля Лопеса Обрадора получает большинство мест в обеих палатах Конгресса Мексики после состоявшихся 1 июля всеобщих выборов. Об этом свидетельствуют результаты "Программы получения предварительных итогов голосования" (исп. PREP), обнародованные в четверг Национальным избирательным институтом.

Экспертное мнение

Автор: ЮРЬЕВА Дарья Юрьева
Дарья

Левый поворот: что принесет Мексике победа Лопеса Обрадора

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В соответствии с ними представители левой коалиции займут 68 из 128 мест в Палате сенаторов и 307 из 500 в Палате депутатов. В состав объединения входят Движение национального возрождения, Партия труда и партия "Общественный форум". Для реформирования Конституции страны необходимо иметь поддержку 333 депутатов и 86 сенаторов.

На президентских выборах 1 июля Лопес Обрадор заручился поддержкой 53,1% избирателей, его ближайший преследователь Рикардо Анайя получил 22,2% голосов. Хосе Антонио Мид, претендент от коалиции "Все за Мексику", набрал 16,4% голосов, единственный независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон - 5,23%. Все соперники Лопеса Обрадора признали свое поражение вскоре после окончания голосования вечером 1 июля.

Инаугурация избранного президента Мексики намечена на 1 декабря этого года, он будет руководить страной до 2024 года.

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