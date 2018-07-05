Роухани назвал "разочаровывающими" европейские предложения по сохранению ядерной сделки

ТАСС, 5 июля. Президент Ирана Хасан Роухани провел в четверг телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого он назвал "разочаровывающим" пакет предложений европейских государств по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента Ирана.

"К сожалению, в предложенном пакете отсутствовали операционные решения и конкретные методы сотрудничества, он состоял лишь из комплекса общих обязательств, подобных предыдущим заявлениям Евросоюза", - заявил Роухани в ходе телефонного разговора.

В свою очередь, отмечается в сообщении, канцлер ФРГ отметила необходимость продолжить обсуждение деталей предложения. "Важным является то, что мы знаем и что мы уверены в том, что хотим остаться в сделке, и считаем, что диалог должен спокойно продолжаться", - приводятся в сообщении слова Меркель.

В конце июня телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи сообщил, что три европейские страны - участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности (СБ) ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

В свою очередь лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.