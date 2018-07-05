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Лопес Обрадор намерен пригласить Трампа на свою инаугурацию в декабре

Международная панорама
5 июля, 23:09 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 5, июля. /ТАСС

Победитель президентских выборов в Мексике также сказал, что в число приглашенных войдет премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители других стран

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МЕХИКО, 5 июля. /ТАСС/. Победитель президентских выборов в Мексике 1 июля Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласит президента США Дональда Трампа на свою инаугурацию. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции. Его инаугурация намечена на 1 декабря.

Экспертное мнение

Автор: ЮРЬЕВА Дарья Юрьева
Дарья

Левый поворот: что принесет Мексике победа Лопеса Обрадора

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"Ему будет направлено приглашение, разумеется, - сказал Лопес Обрадор. - Мы соседние страны, у нас есть торговые и экономические отношения, дружеские связи". В число приглашенных также войдут премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители многих других стран, число которых не уточнялось. "Мы будем стремиться к дружеским отношениям со всеми народами и правительствами мира", - сказал Лопес Обрадор.

В ходе предвыборной кампании Лопес Обрадор выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом.

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Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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