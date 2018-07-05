Трамп принял отставку главы природоохранного ведомства, обвиняемого в расточительстве

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг принял отставку главы американского Агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта, которого американские СМИ регулярно обвиняли в расточительстве бюджета. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Я принял отставку Скотта Прюитта с поста главы Агентства по охране окружающей среды. В агентстве Скотт проделал выдающуюся работу, и я всегда буду благодарен ему за это", - написал президент. Он подчеркнул, что с понедельника исполнять обязанности руководителя ведомства, входящего в состав федерального правительства, будет заместитель Прюитта Эндрю Уилер.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что глава природоохранного ведомства лично просил Трампа назначить его на пост генпрокурора страны. Однако, по ее информации, в итоге данное предложение, против которого выступили советники президента, было отвергнуто. Телекомпания подчеркивала, что теперь уже бывший глава Агентства по охране окружающей среды пользуется у Трампа большим доверием, несмотря на то, что в отношении Прюитта ведется несколько разбирательств в связи со случаями предполагаемого нарушения служебной этики.

Американские СМИ регулярно обвиняют Прюитта в нерачительном освоении бюджетных средств. Как сообщала ранее телекомпания, в феврале девяти министрам и должностным лицам высокого ранга правительства США высказали претензии за нарушение служебной этики. Встречи с провинившимися чиновниками были проведены по настоянию руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. В том числе замечания были высказаны в адрес Скотта Прюитта.

Трамп ранее провел ряд крупных перестановок в администрации США. Он, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Кроме того, президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Белый дом также покинул глава Национального экономического совета Гэри Кон.