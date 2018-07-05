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Кабмин Украины выделил $4 млн на обустройство пунктов пропуска с Крымом

Международная панорама
5 июля, 23:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что граждане Украины составляют около 10% от турпотока в регион

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение выделить $4 млн (105,98 млн гривен) на обустройство контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

"Принятое правительством решение позволит улучшить условия пребывания граждан [на КПП] при пересечении административной границы, позволит предоставлять административные и транспортные услуги, создать комфортную сервисную зону, а также создать соответствующие санитарно-гигиенические условия", - пояснили в ведомстве.

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко 18 июня сообщил, что граждане Украины составляют около 10% от общего туристического потока в Крым, и этот показатель продолжает расти. По данным минкурортов республики, ежегодно полуостров посещает около 800 тыс. украинцев.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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