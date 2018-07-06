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США предложили свою помощь в реализации соглашения о новом названии Македонии

Международная панорама
6 июля, 0:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс также поздравил премьер-министров Греции и Македонии с заключенным "историческим соглашением"

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в четверг в раздельных телефонных разговорах с греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым предложил американскую помощь в деле осуществления соглашения по новому названию Республики Македония. Об этом говорится в распространенных заявлениях Белого дома.

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"Он [Пенс] предложил американскую помощь в деле устойчивого и успешного осуществления соглашения", - отмечается в документах. Вице-президент поздравил обоих политиков с заключенным Афинами и Скопье "историческим соглашением", которое "решит давний вопрос, связанный с наименованием" страны.

Пенс обсудил двусторонние отношения с каждым из премьеров и в очередной раз поддержал кандидатуру Македонии на членство в НАТО и ЕС.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

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Персоны
Заев, Зоран Ципрас, Алексис Пенс, Майкл (Майк)
Страны
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