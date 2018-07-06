США предложили свою помощь в реализации соглашения о новом названии Македонии

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в четверг в раздельных телефонных разговорах с греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым предложил американскую помощь в деле осуществления соглашения по новому названию Республики Македония. Об этом говорится в распространенных заявлениях Белого дома.

"Он [Пенс] предложил американскую помощь в деле устойчивого и успешного осуществления соглашения", - отмечается в документах. Вице-президент поздравил обоих политиков с заключенным Афинами и Скопье "историческим соглашением", которое "решит давний вопрос, связанный с наименованием" страны.

Пенс обсудил двусторонние отношения с каждым из премьеров и в очередной раз поддержал кандидатуру Македонии на членство в НАТО и ЕС.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.