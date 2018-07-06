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Трамп заявил, что "был готов всю свою жизнь" к встрече с Путиным

Международная панорама
6 июля, 2:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что планирует поладить с Россией

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci, File

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что "был готов всю свою жизнь" к встрече с лидером России Владимиром Путиным. С такими словами он выступил на встрече со своими сторонниками в штате Монтана.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Я был готов к этому всю свою жизнь", - отметил он. Такое заявление Трампа, по его словам, было вызвано тем, что некоторые американские СМИ подвергли сомнению его готовность ко встрече с президентом России, однако конкретных примеров такой критики он не привел.

Кроме того, в ходе встречи Трамп вновь заявил, что планирует поладить с Россией. "Ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими странами - это не плохо, а хорошо", - отметил он.

28 июня Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" встречи с Владимиром Путиным и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно. Кроме того, Трамп так же отметил, что страны во всем мире "должны начать ладить" друг с другом.

Саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место провидения саммита.

Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не было, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. Также почти за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США он с Путиным провел несколько телефонных разговоров, последний на данный момент состоялся 20 марта 2018 года.

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