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Избранный президент Колумбии отверг возможность военного вторжение в Венесуэлу

Международная панорама
6 июля, 4:02 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 6, июля. /ТАСС

При этом Иван Дуке отметил необходимость продолжать оказывать давление на Каракас

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БОГОТА, 6 июля. /ТАСС/. Избранный президент Колумбии Иван Дуке согласен с вице-президентом США Майклом Пенсом, что необходимо продолжать оказывать давление на венесуэльские власти, однако отверг возможность участия Боготы в военной операции на территории Боливарианской Республики. Об этом он заявил в четверг журналистам агентства EFE после встречи с американским политиком, которая состоялась в Вашингтоне.

"Мы подтвердили необходимость продолжать оказывать давление на режим [президента Николаса] Мадуро, - сказал Дуке. - Но, во-первых, не было разговоров о военном вмешательстве, а, во-вторых, я никогда не говорил о [возможности] военного вмешательства или провоцировании военного вмешательства".

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп на одной из встреч в Белом доме в августе 2017 года обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу. В сентябре того же года Трамп поднял этот же вопрос в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств, среди которых был и ныне действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, победителем по итогам которого был признан кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке. Он вступит в должность 7 августа.

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Персоны
Дуке, Иван Трамп, Дональд Мадуро, Николас Пенс, Майкл (Майк) Сантос, Хуан Мануэль
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