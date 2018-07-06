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Лопес Обрадор набрал 53,19% на президентских выборах в Мексике 1 июля

Международная панорама
6 июля, 4:05 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, июля. /ТАСС

Рикардо Анайя, ближайший преследователь кандидата от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", получает 22,28%

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МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Андрес Мануэль Лопес Обрадор набирает 53,19% голосов на состоявшихся 1 июля президентских выборах в Мексике после обработки 100% протоколов с участков. Такие данные приводит в четверг Национальный избирательный институт страны.

Экспертное мнение

Автор: ЮРЬЕВА Дарья Юрьева
Дарья

Левый поворот: что принесет Мексике победа Лопеса Обрадора

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Рикардо Анайя, ближайший преследователь кандидата от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", получает 22,28%. Хосе Антонио Мид, претендент от коалиции "Все за Мексику", набирает 16,41% голосов, единственный независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон - 5,23%. Все соперники Лопеса Обрадора признали свое поражение вскоре после окончания голосования вечером 1 июля.

Инаугурация избранного президента Мексики намечена на 1 декабря этого года, он будет руководить страной до 2024 года.

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