Лопес Обрадор набрал 53,19% на президентских выборах в Мексике 1 июля

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Андрес Мануэль Лопес Обрадор набирает 53,19% голосов на состоявшихся 1 июля президентских выборах в Мексике после обработки 100% протоколов с участков. Такие данные приводит в четверг Национальный избирательный институт страны.

Рикардо Анайя, ближайший преследователь кандидата от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", получает 22,28%. Хосе Антонио Мид, претендент от коалиции "Все за Мексику", набирает 16,41% голосов, единственный независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон - 5,23%. Все соперники Лопеса Обрадора признали свое поражение вскоре после окончания голосования вечером 1 июля.

Инаугурация избранного президента Мексики намечена на 1 декабря этого года, он будет руководить страной до 2024 года.