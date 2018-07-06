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Трамп призвал голосовать за республиканцев, заявив, что демократы хотят анархии

Международная панорама
6 июля, 4:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Президент США также добавил, что представители Республиканской партии "хотят закона, порядка и справедливости"

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ТАСС, 6 июля. Президент США Дональд Трамп в четверг призвал американцев голосовать на ноябрьских выборах в Конгресс за представителей Республиканской партии, заявив, что под руководством ее оппонентов-демократов в страну проникнут бандформирования, увеличится приток наркотиков, а граждане США потеряют рабочие места. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter, добавив при этом, что демократы выступают за анархию и хаос.

"Голос за демократов в ноябре - это голос за то, чтобы позволить MS-13 (преступная группировка, являющаяся одной из наиболее опасных в США - прим. ТАСС) разрастаться в наших населенных пунктах, дать ход притоку наркотиков в наши города и отобрать работу и льготы у трудолюбивых американцев, - написал Трамп. - Демократы хотят анархии, всепрощения и хаоса - республиканцы хотят закона, порядка и справедливости!". Глава американской администрации отметил также, что под руководством Республиканской партии весь мир уважает США, так как власти страны придерживаются принципа "Америка прежде всего".

Ранее в четверг президент США выступил на встрече со своими сторонниками в штате Монтана.

Промежуточные выборы в Конгресс США должны состояться 6 ноября, на них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

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