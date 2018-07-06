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СМИ: Помпео прибыл с третьим по счету визитом в Пхеньян

Международная панорама
6 июля, 7:54 дата обновления: 6 июля, 8:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, июля. /ТАСС

Ожидается, что госсекретарь США обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, чтобы закрепить прогресс, достигнутый на встрече в Сингапуре между президентом Соединенных Штатов и лидером КНДР

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ТАСС, 6 июля. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу прибыл в Пхеньян для проведения переговоров о ядерном разоружении КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Майкл Помпео 6 июля во второй половине дня [по местному времени] прибыл в Пхеньян для проведения переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова, которые станут логическим продолжением диалога, состоявшегося 12 июня на американско-северокорейском саммите в Сингапуре", - отмечается в сообщении.

В составе делегации - посол Соединенных Штатов на Филиппинах Сон Ким, глава центра по делам Кореи ЦРУ Эндрю Ким, советник по делам Корейского полуострова при Совете национальной безопасности Белого дома Эллисон Хукер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер. В ходе данного визита запланированы встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и рядом представителей руководства страны. Американская сторона собирается обсудить меры по ядерному разоружению Пхеньяна, закрепить договоренности, достигнутые на сингапурском саммите.

Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва. В центре внимания их встречи - ситуация вокруг Корейского полуострова. Кроме того, Помпео должен проинформировать своих коллег о том, как прошла его официальная поездка в КНДР.

Госсекретарь США уже дважды побывал в КНДР. Как заявил Помпео журналистам на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Коно, Таро Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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