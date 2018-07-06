Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Помпео подарит Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона о "человеке-ракете"

Международная панорама
6 июля, 8:42 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, июля. /ТАСС

В прошлом году президент США Дональд Трамп неоднократно называл лидера КНДР "маленьким человеком-ракетой"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Пхеньян с визитом, в ходе которого планирует подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man ("Астронавт", или, буквально, "человек-ракета" - прим. ТАСС) британского певца Элтона Джона. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Помимо письма от американского президента Дональда Трампа дипломат передаст Ким Чен Ыну музыкальный диск с песней, название которой лидер Соединенных Штатов в качестве эпитета использовал в прошлом году, когда КНДР приступила к активному проведению ракетных испытаний, говорится в материале.

Как отмечается в статье South China Morning Post, в 2017 году президент США несколько раз называл Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", в ответ лидер КНДР отозвался о Трампе как о "выжившем из ума старике".

В пятницу во второй половине дня Помпео прибыл в Пхеньян. Он посещает КНДР с визитом третий раз - первые две поездки госсекретаря состоялись в преддверии саммита США - КНДР в Сингапуре, который прошел 12 июня.

В составе делегации - посол Соединенных Штатов на Филиппинах Сон Ким, глава центра по делам Кореи ЦРУ Эндрю Ким, советник по делам Корейского полуострова при Совете национальной безопасности Белого дома Эллисон Хукер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер. В ходе визита запланированы встречи с Ким Чен Ыном и некоторыми представителями руководства КНДР. Американская сторона собирается обсудить меры по ядерному разоружению Пхеньяна, закрепить договоренности, достигнутые на высшем уровне на сингапурском саммите.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Джон, Элтон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
4
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
5
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
6
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
7
Украинский депутат принял Федерику Могерини за двух разных людей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости