СМИ: Помпео подарит Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона о "человеке-ракете"

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Пхеньян с визитом, в ходе которого планирует подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man ("Астронавт", или, буквально, "человек-ракета" - прим. ТАСС) британского певца Элтона Джона. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Помимо письма от американского президента Дональда Трампа дипломат передаст Ким Чен Ыну музыкальный диск с песней, название которой лидер Соединенных Штатов в качестве эпитета использовал в прошлом году, когда КНДР приступила к активному проведению ракетных испытаний, говорится в материале.

Как отмечается в статье South China Morning Post, в 2017 году президент США несколько раз называл Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", в ответ лидер КНДР отозвался о Трампе как о "выжившем из ума старике".

В пятницу во второй половине дня Помпео прибыл в Пхеньян. Он посещает КНДР с визитом третий раз - первые две поездки госсекретаря состоялись в преддверии саммита США - КНДР в Сингапуре, который прошел 12 июня.

В составе делегации - посол Соединенных Штатов на Филиппинах Сон Ким, глава центра по делам Кореи ЦРУ Эндрю Ким, советник по делам Корейского полуострова при Совете национальной безопасности Белого дома Эллисон Хукер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер. В ходе визита запланированы встречи с Ким Чен Ыном и некоторыми представителями руководства КНДР. Американская сторона собирается обсудить меры по ядерному разоружению Пхеньяна, закрепить договоренности, достигнутые на высшем уровне на сингапурском саммите.