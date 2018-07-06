Референдум по новому названию Македонии пройдет осенью

АФИНЫ, 6 июля. /ТАСС/. Референдум по новому конституционному наименованию Македонии - "Северная Македония" - пройдет в сентябре или октябре, в январе следующего года парламент будет утверждать изменения, внесенные в связи с этим в конституцию страны. Об этом сообщил премьер-министр Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) Зоран Заев в интервью греческой телерадиокорпорации ERT.

"Мы ожидаем..., что после саммита НАТО начнем обсуждения в парламенте с оппозицией. Скорее всего, референдум пройдет в конце сентября. Мы хотим иметь три месяца после успешного референдума, это достаточное время для конституционных изменений, с помощью которых мы завершим полное изменение названия на базе тех этапов, которые предусматривает [заключенное с Афинами] соглашение", - сказал премьер.

По его словам, есть три возможные даты референдума. "Референдум состоится 23 сентября, 30 сентября или 7 октября. Это [возможные] даты, когда будет принято решение", - сказал Заев.

"Наша цель - завершить все 15 января. Если произойдет раньше, то будет еще лучше. Конечно, мы хотим закончить это до Рождества и Нового года, по этой причине закладываем три месяца в соответствии с нашей конституцией и законодательством. Требуется примерно 100 дней, поэтому мы говорим о 15 января", - сказал премьер.

"В случае успешного референдума, я уверен, весь парламент услышит, что народ скажет на референдуме, и проголосует аналогичным образом, - добавил Заев. - Такое же послание мы получили сегодня и от президента Иванова, что, если референдум будет успешным, то и он поддержит соглашение с Грецией и то, что последует на следующем этапе".

"Мы ожидаем, что и греческий парламент ратифицирует соглашение, которое мы подписали, и затем последует ратификация протокола о вступлении в НАТО", - добавил глава правительства.

Соглашение о названии Республика Северная Македония

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Однако македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать его. В свою очередь на пресс-конференции в Афинах 3 июля лидер входящей в греческую правящую коалицию правой партии "Независимые греки", министр национальной обороны Греции Панос Камменос пригрозил, что соглашение со Скопье не будет ратифицировано, если за него не выскажется на референдуме греческий народ или если за него не проголосует квалифицированное большинство в парламенте страны (180 голосов из 300).