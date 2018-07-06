СМИ: делегация конгрессменов и сенаторов США посетит Ереван

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Крупная американская делегация в сентябре посетит Армению, чтобы оказать политическую и экономическую поддержку новым властям республики. Об этом в пятницу, ссылаясь на свои источники, пишет местная газета "Жаманак".

"В составе американской делегации в Ереван прибудут сенаторы и конгрессмены США, а также представители крупных американских корпораций. Визит американцев в Ереване ожидают в сентябре", - подчеркивает источник газеты. "Жаманак" также отмечает, что целью визита делегации из США является оказание политической и экономической поддержки новым властям Армении.

Ранее председатель правительства Армении Никол Пашинян заявил, что "его кабмин считает важным активный диалог и сотрудничество с Соединенными Штатами во всех областях, представляющих взаимный интерес". "Мы готовы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, включая расширение торгово-экономических связей", - подчеркнул премьер республики.