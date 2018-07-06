В Турции пообещали ответить США в случае санкций за покупку С-400

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Турция намерена ответить США в случае, если Вашингтон примет решение ввести санкции в отношение приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами Anadolu.

"Они говорят "вы покупаете С-400, мы вводим санкции". Если вы применяете санкции, то вы увидите наш ответ. Если вы хотите таких отношений, то это ваш выбор", - сказал глава МИД республики, комментируя вопрос о возможных санкциях Вашингтона по С-400. При этом Чавушоглу также выразил мнение, что "руководство США не желает портить отношения с Турцией из-за темы вокруг С-400".

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.