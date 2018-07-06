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Могерини на встрече в Вене с Лавровым отметила общность интересов по иранской сделке

Международная панорама
6 июля, 11:10 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 6, июля. /ТАСС

Глава европейской дипломатии отметила "общность интересов" в ситуации вокруг реализации ядерной сделки с Тегераном

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ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провели встречу в Вене перед началом министерского заседания Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает корреспондент ТАСС.

Лавров и Могерини поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Глава европейской дипломатии отметила "общность интересов" в ситуации вокруг реализации ядерной сделки с Тегераном. Далее беседа продолжилась за закрытыми дверями.

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Встреча глав МИД Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) проходит по инициативе Тегерана, главной темой станет обеспечение действия ядерной сделки после решения Вашингтона о выходе из нее.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Иран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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Персоны
Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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