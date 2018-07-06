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Глава МИД Ирана уверен в поддержке Китаем сделки по атому на встрече в Вене

Международная панорама
6 июля, 11:16 дата обновления: 6 июля, 11:47 UTC+3

Мохаммад Джавад Зариф также считает, что Пекин внесет положительный вклад в предстоящие дискуссии по СВПД

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ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что Китай внесет позитивный вклад в сохранение иранской ядерной сделки на встрече министров в Вене.

"Мы уверены, что сегодня Китай сможет двигаться в направлении сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - сказал Зариф по итогам встречи с китайским коллегой Ван И перед министерскими переговорами. - Мы уверены, что Китай внесет положительный вклад в сегодняшние дискуссии".

СВПД по иранской ядерной программе (так называемая сделка по иранскому атому) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Ван И Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад
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