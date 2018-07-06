Глава МИД Ирана уверен в поддержке Китаем сделки по атому на встрече в Вене

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что Китай внесет позитивный вклад в сохранение иранской ядерной сделки на встрече министров в Вене.

"Мы уверены, что сегодня Китай сможет двигаться в направлении сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - сказал Зариф по итогам встречи с китайским коллегой Ван И перед министерскими переговорами. - Мы уверены, что Китай внесет положительный вклад в сегодняшние дискуссии".

СВПД по иранской ядерной программе (так называемая сделка по иранскому атому) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.