SZ: китайские спецслужбы пытаются завербовать депутатов и сотрудников Бундестага

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (БФФ, контрразведка Германии) исходит из того, что китайские спецслужбы все чаще пытаются завербовать депутатов германского Бундестага и сотрудников парламента. Об этом сообщила в пятницу газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По информации издания, БФФ предупредило о "широкой попытке инфильтрации [китайскими агентами], в особенности, парламентов, министерств и прочих органов власти" и констатировало, что КНР "стала агрессивнее" в том, что касается политического шпионажа.

Газета приводит пример попытки завербовать немецкого парламентария. В 2016 году один из депутатов, имя которого не раскрывается, познакомился в социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn с неким лицом по имени Джейсон Ван. Последний, судя по списку его "друзей", был знаком с известными немецкими политиками и учеными. Китаец предложил депутату заниматься политической аналитикой и пообещал сразу же выплатить премию в €30 тыс. Парламентарий стал обмениваться с ним сообщениями, пока контрразведка ФРГ не предупредила его, что в случае с "Джейсоном Ваном" речь идет о поддельном профиле, за которым, скорее всего, стоят китайские спецслужбы.

Еще в одном случае китайской разведке также через "Джейсона Вана" удалось установить контакт с сотрудницей офиса одного из депутатов и даже уговорить ее посетить Китай.

По данным контрразведки ФРГ, в LinkedIn существует как минимум 500 поддельных профилей. Когда же немецкие политики выезжают в КНР, контрразведка раздает им специальные чехлы для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, чтобы защитить их от прослушки.

В посольстве Китая в ФРГ заявили, что все обвинения "лишены какого бы то ни было основания", отметила Suddeutsche Zeitung.