На Украине запретили минометы "Молот" после подрыва военнослужащих на учениях

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко запретил применять минометы "Молот" до конца расследования трагедии, произошедшей в пятницу в Ровенской области, где в результате взрыва установки как минимум трое военнослужащих погибли, а еще девять были ранены. Он также дал поручения министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко срочно разобраться с причинами произошедшего и принять все меры, чтобы такое не повторялось.

Появившийся недавно в войсках новый украинский миномет "Молот" калибра 120 мм был разработан "Укроборонпромом" на основе советского миномета 2Б11. Они изготавливаются на заводе "Маяк" и были призваны заменить находящиеся на вооружении украинской армии более 50 лет минометы еще советского производства.

Основной причиной трагедии сейчас называется вероятность нарушения самими военнослужащими мер безопасности при стрельбе, сообщила пресс-служба министерства обороны. Сами учения также приостановлены. Окончательное число погибших и пострадавших пока также неизвестно. Ранее председатель Закарпатской области Геннадий Москаль заявил о гибели четырех бойцов 128-й бригады.