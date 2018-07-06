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На Украине запретили минометы "Молот" после подрыва военнослужащих на учениях

Международная панорама
6 июля, 13:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

Основной причиной трагедии минобороны Украины называет вероятность нарушения самими военными мер безопасности при стрельбе

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко запретил применять минометы "Молот" до конца расследования трагедии, произошедшей в пятницу в Ровенской области, где в результате взрыва установки как минимум трое военнослужащих погибли, а еще девять были ранены. Он также дал поручения министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко срочно разобраться с причинами произошедшего и принять все меры, чтобы такое не повторялось.

Появившийся недавно в войсках новый украинский миномет "Молот" калибра 120 мм был разработан "Укроборонпромом" на основе советского миномета 2Б11. Они изготавливаются на заводе "Маяк" и были призваны заменить находящиеся на вооружении украинской армии более 50 лет минометы еще советского производства.

Основной причиной трагедии сейчас называется вероятность нарушения самими военнослужащими мер безопасности при стрельбе, сообщила пресс-служба министерства обороны. Сами учения также приостановлены. Окончательное число погибших и пострадавших пока также неизвестно. Ранее председатель Закарпатской области Геннадий Москаль заявил о гибели четырех бойцов 128-й бригады.

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Порошенко, Петр Алексеевич Полторак, Степан Тимофеевич
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