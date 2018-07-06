Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sky: Джонсон и Кэмерон выразили недовольство планом Мэй по Brexit

Международная панорама
6 июля, 13:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

Сторонники выхода опасаются, что страна продолжит быть привязанной к таможенному союзу ЕС и единому европейскому рынку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и бывший премьер-министр (2010-2016 гг.) Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон считают, что план действующей главы британского правительства Терезы Мэй относительно развития отношений с ЕС после Brexit является худшим из возможных вариантов. Как сообщил в пятницу телеканал Sky News, к такому мнению Джонсон и Кэмерон пришли по итогам встречи с глазу на глаз.

Смотрите также

Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

Переговоры Джонсона и Кэмерона, которые в ходе агитационной кампании перед референдумом о выходе из ЕС занимали противоположные позиции, состоялись перед назначенным на пятницу заседанием правительства, по итогам которого будет определена позиция Великобритании на переговорах с ЕС по Brexit в преддверии очередного раунда. Сторонники Brexit, в ряды которых входит глава британского МИД, опасаются, что после выхода Соединенного Королевства из сообщества страна продолжит быть привязанной к таможенному союзу Евросоюза и единому европейскому рынку.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и британский парламент. Brexit произойдет 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Кэмерон, Дэвид Джонсон, Борис
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Секта "Аум Синрикё". Досье
6
Депутат усомнился в целесообразности передачи функций ПФР Федеральному казначейству
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!