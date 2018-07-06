Sky: Джонсон и Кэмерон выразили недовольство планом Мэй по Brexit

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и бывший премьер-министр (2010-2016 гг.) Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон считают, что план действующей главы британского правительства Терезы Мэй относительно развития отношений с ЕС после Brexit является худшим из возможных вариантов. Как сообщил в пятницу телеканал Sky News, к такому мнению Джонсон и Кэмерон пришли по итогам встречи с глазу на глаз.

Переговоры Джонсона и Кэмерона, которые в ходе агитационной кампании перед референдумом о выходе из ЕС занимали противоположные позиции, состоялись перед назначенным на пятницу заседанием правительства, по итогам которого будет определена позиция Великобритании на переговорах с ЕС по Brexit в преддверии очередного раунда. Сторонники Brexit, в ряды которых входит глава британского МИД, опасаются, что после выхода Соединенного Королевства из сообщества страна продолжит быть привязанной к таможенному союзу Евросоюза и единому европейскому рынку.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и британский парламент. Brexit произойдет 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.