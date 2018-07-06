СМИ: Порошенко и Дуда не договорились по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко посетит Сахрынь (Польша) 8 июля, а польский президент Анджей Дуда - Украину в связи с 75-й годовщиной Волынской трагедии.

"В воскресенье будет визит президента Польши на Волынь. Президент Украины в этот день посетит Сахрынь (Польша), где откроет мемориальный памятник убитым украинцам", - сообщило в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

При этом он подчеркнул, что у каждого из президентов будет своя программа на 8 июля, совместных встреч не предусмотрено.

"Украинская сторона предлагала вместе почтить память жертв Волынской трагедии в Волынской области, а потом вместе посетить Сахрынь. Польская сторона от совместного мероприятия отказалась", - сообщил собеседник агентства.

После визита в Польшу Порошенко также посетит Волынскую область.

Волынская резня

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

В Польше события на Волыни в 1943 году называют резней и геноцидом. На Украине считают, что на Волыни была польско-украинская война, во время которой обе стороны совершили многочисленные преступления. В традиционной польской историографии Волынская трагедия воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения, в украинской - как "действие в ответ" на зверства поляков относительно украинцев.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял постановление, в котором преступления ОУН и УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Между тем Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины. А в августе 2016 года в Раде был зарегистрирован проект постановления о признании геноцидом действий Польского государства по отношению к украинцам в 1919-1951 годах. В 2017 году в Польше впервые отметили годовщину Волынской трагедии на государственном уровне.