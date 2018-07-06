Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иран и "пятерка" договорились защищать свои компании от санкций США

Международная панорама
6 июля, 15:26 дата обновления: 6 июля, 15:38 UTC+3

Стороны также подтвердили приверженность сохранению экспорта нефти и газа из Ирана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне глав МИД договорились защищать свои компании от американских санкций. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении по итогам встречи в австрийской столице.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

"Дипломатическое шоу": чем опасен выход США из ядерного соглашения с Ираном

"Участники встречи объявили о намерении защищать компании от экстерриториального эффекта санкций США", - говорится в документе.

Стороны также подтвердили приверженность сохранению экспорта нефти и газа из Ирана.

"Участники подтвердили приверженность <...> продолжению иранского экспорта нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и нефтехимии", - отмечается в заявлении.

Сопредседателем рабочей группы по модернизации реактора в Араке после выхода США из ядерной сделки с Ираном будет Великобритания, говорится в документе.

Как отмечается в тексте, участники встречи "приветствовали устойчивый прогресс по модернизации исследовательского реактора в Араке и с удовлетворением приняли к сведению, что к Соединенному Королевству перейдут функции сопредседателя рабочей группы по Араку".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из ядерной сделки с Ираном
Страны
США Иран Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Путин обсудил с легендами футбола, как ЧМ ломает стереотипы о России и кто будет чемпионом
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Адвокат Конновой указал на роль СМИ в отмене дела о продаже психотропов
5
СМИ: на борту потерпевшего крушение у берегов Пхукета судна находился гражданин РФ
6
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!