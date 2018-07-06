Иран и "пятерка" договорились защищать свои компании от санкций США

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне глав МИД договорились защищать свои компании от американских санкций. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении по итогам встречи в австрийской столице.

"Участники встречи объявили о намерении защищать компании от экстерриториального эффекта санкций США", - говорится в документе.

Стороны также подтвердили приверженность сохранению экспорта нефти и газа из Ирана.

"Участники подтвердили приверженность <...> продолжению иранского экспорта нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и нефтехимии", - отмечается в заявлении.

Сопредседателем рабочей группы по модернизации реактора в Араке после выхода США из ядерной сделки с Ираном будет Великобритания, говорится в документе.

Как отмечается в тексте, участники встречи "приветствовали устойчивый прогресс по модернизации исследовательского реактора в Араке и с удовлетворением приняли к сведению, что к Соединенному Королевству перейдут функции сопредседателя рабочей группы по Араку".