СМИ: Германия отказывается участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Германии отказывается направлять военнослужащих в Ирак для участия в будущей инструкторской миссии НАТО. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным журнала, новая миссия, цель которой повысить боеготовность иракских солдат, будет согласована во время предстоящего саммита НАТО. Как ожидается, в ней примут участие около 550 представителей стран альянса, но Германия все еще не дала согласие на отправку военнослужащих в ближневосточное государство.

По данным еженедельника, это вызвало удивление генсека НАТО Йенса Столтенберга. В разговоре с представителями минобороны ФРГ он якобы заявил, что позиция Берлина не находит понимания со стороны других членов блока. Берлин при этом продолжает настаивать на своем, ссылаясь на позицию входящей в правительство Социал-демократической партии Германии, которая выступает против участия в миссии.

При этом ФРГ уже нескольких месяцев готовится к тому, чтобы отправить инструкторов в Ирак в одностороннем порядке. Немцы будут обучать иракских офицеров и саперов. Мандат на участие в этой операции не будет предусматривать сотрудничества в рамках НАТО.